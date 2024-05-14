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İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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İstanbul’daki terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 kişi yakalandı

Terörle mücadele kapsamında İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken bir şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri 5 adrese düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

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