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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan flaş Gazze sözleri: İsrail işgalci bir güçtür

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş Gazze sözleri: İsrail işgalci bir güçtür

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlarla ilgili açıklamada bulunurken "İsrail işgalci bir güçtür." ifadelerini kullandı.

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