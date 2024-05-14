Başkan Erdoğan Gazze için şampiyonluktan vazgeçen wushu kungfucu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi!
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında düzenlenen Kan Ver Hayat Ver programında kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti. Erdoğan ziyarette, Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi. Hatırlanacağı üzere Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştı. Konuya ilişkin Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Soruşturma ile ilgili sonuç ne olabilir? Spordan men edilebilirim. Şampiyonluklar geri alınabilir. Lakin ben burada bu hareketi yaparken şampiyonluklarımın da elimden alınmasını ve spordan men edilmeyi göze alarak böyle bir hareket yaptım" demişti.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında düzenlenen Kan Ver Hayat Ver programına katıldı.
Erdoğan, dün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesinde parti genel merkezinde kan bağışında bulunan teşkilat mensuplarını ziyaret etti ve fotoğraf çektirdi.
Toplumsal bir sorumluluk olan kan bağışı için AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Kızılay Başkanlığı ile işbirliği halinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışının önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak ve vatandaşların kan bağışına teşvik edilmesini sağlamak amacıyla AK Parti Genel Merkezi ve 81 ildeki il teşkilatları eş zamanlı olarak kan bağışı kampanyası düzenledi.
"ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN ESİRGEMESİN"
Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında bir kadın Başkan Erdoğan'ın elini sıkarak "Allah seni başımızdan esirgemesin" dedi. Yaşana sıcak diyalog anları kameralara yansıdı.
"TÜM ARKADAŞLARIMI KAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Kan vermenin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Kan acil değil sürekli ihtiyaç' prensibiyle sağlığı el veren tüm arkadaşlarımı kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza, Kızılay çalışanlarına ve parti arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
FİLİSTİN'E DESTEK VERDİĞİ İÇİN ŞAMPİYONLUĞU İPTAL EDİLEN GENÇLE BİR ARADA
Öte yandan Başkan Erdoğan, yapılan ziyerette burada, İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak, dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile de bir araya geldi.
"KARİYERİM ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARDAN DEĞERLİ DEĞİL"
Bilindiği üzere milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma kayıtsız kalmamış, "Kariyerim öldürülen çocuklardan değerli değil" demişti.
Hatırlanacağı üzere 30.04.2024 tarihinde Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, A Haber'e konuşmuştu.
Necmettin Erbakan Akyüz'ün açıklamaları şöyle: Soruşturma açıldığı haberini ben biraz geç aldım. Resmi açıklama yapılalı birkaç ay olmuş. Avrupa Federasyonu'nun resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre "bu kürsüde ödül töreninde yapılmış olan protestoların bizim değerlerimize ve standartlarımıza aykırı olduğu hususunda kapsamlı bir iç soruşturma başlattık" şeklinde bir açıklama yapmışlar.
Soruşturma ile ilgili sonuç ne olabilir? Diye biraz ele almak lazım. Daha önceden yaşadığım bir olay gibi men edilebilirim. Şampiyonluklar geri alınabilir. Lakin ben burada bu hareketi yaparken şampiyonluklarımın da elimden alınmasını ve spordan men edilmeyi göze alarak böyle bir hareket yaptım. Çünkü ben orada spor yaparken birçok çocuk bırakın spor yapmayı okula bile gidemiyor. Başıma ne zaman bomba dönüşecek? Diye hesabını yapıyor. Ben kalkıp kariyerime odaklanıp aman kariyerime bir şey olmasın fikriyatı ile duramazdım, tepkimi ortaya koydum. Tepkimi ortay koyarken de böyle bir şey yaşanacağını zaten tahmin etmiştim.
Orada Filistin bayrağı değil de İsrail bayrağı açmış olsaydım. Avrupa Federasyonu bana bu cezayı vermezdi. Zaten ilk tepki İsrail'den geldi. İsrail şampiyonalığa gelmedi ama tabii şampiyonluğun çok sıkı takipçisi olmuştu. Ben ilk kürsüden "terörist İsrail" şeklinde bağırdığım videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştım. Belçikalı Federasyon Başkanı bunu silmem gerektiğini bizim başkan federasyon başkan vekilimiz ki babam Abdurahman Akyüz yoluyla iletmesini istedi. Babama, "Necmettin kaldırsın o videoyu" dedi.
Tabii babam kaldırmamam taraftarıydı. Durumun gayet doğru olduğu fikri vardı ve bunu bana zaten aktardı. Bir.ok ülkeden tepki geldi. Mesela Ukrayna'dan tepki geldi. Ukrana'da da savaş var. Orada da birçok kişi öldü. Neden tepki vermiyorsunuz? denildi.
Biz her zaman mazlumun yanındayız. Bir sürü destek mesajı da geldi tabi ki tehdit de aldım. Türkiye'de ki insanların yüz yıl öncesine kadar bizim topraklarımız olan Filistin topraklarında bu kadar zulüm varken "bana ne oradan" demesini gerçekten anlam veremiyorum.
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