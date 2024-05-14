Başkan Erdoğan Gazze için şampiyonluktan vazgeçen wushu kungfucu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi!

Soruşturma ile ilgili sonuç ne olabilir? Diye biraz ele almak lazım. Daha önceden yaşadığım bir olay gibi men edilebilirim. Şampiyonluklar geri alınabilir. Lakin ben burada bu hareketi yaparken şampiyonluklarımın da elimden alınmasını ve spordan men edilmeyi göze alarak böyle bir hareket yaptım. Çünkü ben orada spor yaparken birçok çocuk bırakın spor yapmayı okula bile gidemiyor. Başıma ne zaman bomba dönüşecek? Diye hesabını yapıyor. Ben kalkıp kariyerime odaklanıp aman kariyerime bir şey olmasın fikriyatı ile duramazdım, tepkimi ortaya koydum. Tepkimi ortay koyarken de böyle bir şey yaşanacağını zaten tahmin etmiştim.