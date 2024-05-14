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4 ilde terör örgütü DEAŞ'a 'BOZDOĞAN-38' operasyonu: 56 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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4 ilde terör örgütü DEAŞ’a ’BOZDOĞAN-38’ operasyonu: 56 şüpheli yakalandı

Terör ile mücadele kapsamında ardı ardına düzenlenen operasyonlar ile terör örgütlerine operasyonlar devam ediyor. DEAŞ'a yönelik 4 ilde “BOZDOĞAN-38” operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 56 şüpheli yakalandığı öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-38" operasyonlar ile teröristlere darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-38" operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında, çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğunu açıkladı.

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