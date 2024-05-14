4 ilde terör örgütü DEAŞ’a ’BOZDOĞAN-38’ operasyonu: 56 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında, çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğunu açıkladı.