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Kütahya’da FETÖ operasyonu! 21 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Kütahya’da FETÖ operasyonu! 21 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kütahya il merkezi ve ilçelerinde 11’i kamu personeli 21 kişi gözaltına alındı.

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