İYİ Partili Tatlıoğlu, partisinden istifa etti
İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı ve 27. Dönem Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 'İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum' diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu..
İYİ Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili ve eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa eden Tatlıoğlu açıklamasının tamamı şu şekilde:
"İYİ Parti'nin kuruluş ve parlamentoya taşınma süreci, milletimizin demokrasi arzusunun parlak bir yansımasıdır. Demokratik siyasi birikimimize ciddi bir katkıda bulunulmuş, çok ayrıcalıklı bir not düşülmüştür. En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek, yeni bir hikaye yazmak amacıyla ileriye çıkmış cesur insanları saygı ve hürmetle selamlıyorum.
Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum. İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum. (Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır). Devam eden arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu vesileyle, başta Kurucu Genel Başkan olmak üzere, ayrılan veya devam eden, birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
İSMAİL TATLIOĞLU KİMDİR?
1960 yılında Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğan Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU, 1977 yılında Orhaneli Lisesinden mezun oldu. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisans derecesini aldı. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tatlıoğlu, 1986 yılında yüksek lisansını, 1990 yılında doktorasını tamamladı.
1992 yılında doçent ve 2001 yılında profesör oldu. 2012 yılında kendi isteği ile emekli oldu ardından bir süre Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Maliye teorisi alanındaki Kamu Maliyesi, Uluslararası Maliye, Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Analizi, Kamusal Mallar Teorisi ve Analizi derslerini uzun yıllar ders verdi ve 2005-2006 yıllarında Maliye Bölüm Başkanlığını üstlendi. Tatlıoğlu, 2018 yılında yapılan genel seçimler sonucunda 27. Dönem Bursa Milletvekili oldu.
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