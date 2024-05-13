İYİ Partili Tatlıoğlu, partisinden istifa etti

Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum. İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum. (Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır). Devam eden arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu vesileyle, başta Kurucu Genel Başkan olmak üzere, ayrılan veya devam eden, birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

İSMAİL TATLIOĞLU KİMDİR?

1960 yılında Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğan Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU, 1977 yılında Orhaneli Lisesinden mezun oldu. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisans derecesini aldı. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tatlıoğlu, 1986 yılında yüksek lisansını, 1990 yılında doktorasını tamamladı.