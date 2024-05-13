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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP'ye ziyaret! Gündemde yeni anayasa var...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan MHP’ye ziyaret! Gündemde yeni anayasa var...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında 14 Mayıs tarihinde MHP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek. İşte detaylar...

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