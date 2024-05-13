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Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu alarm | Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak vuracak

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu alarm | Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Yaz değerlerine çıkan sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Ülkemiz genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. MGM tarafından 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdüren yağışlar yeni haftada da devam edecek. Ayrıca Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunarak tarih verdi. Peki, yağışlar etkisini ne kadar sürdürecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Erzurum ve Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 6 il hangileri? İşte 5 günlük yeni hava tahmin raporu...

Yurdun doğu bölgesinde yağış etkili olurken, batı bölgesinde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Yurt genelinde mevsim sıcaklıkları şuanda mevsim normallerinin altında seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde uzmanlar sağanak yağış konusunda peşe peşe uyarılarda bulunmuştu. Dün itibarı ile başkentte etkili olan yağışlar etkisini yitirdi ancak yurt genelinde özellikle birçok noktada yağışlar etkisini sürdürüyor.

Yeni hafta ile birlikte gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre bugün itibarı ile Ankara'nın batısında hava parçalı ve az bulutlu, doğusunda ise gök gürültülü ve yağışlı.

Meteoroloji'den yayımlanan son haritaya ve değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR NE DURUMDA?

Sıcaklıklarda da bu hafta da çok bir düşüş yok ancak sıcaklıklarda yükseliş de yok . Kuzey iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece altında güney batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesini bekleniyor. Yeni hafta başında ise sıcaklıkların kademeli olarak artmasını tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Hatay'da sağanak yağış devam ediyor, özellikle denize bakan kısımları ile kıyı kesimlerinde zaman zaman yağışlar kuvvetli oluyor. Bu bölgelerde tedbirli olmakta fayda var. Diğer deprem bölgesinde de yağışlar devam ediyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca devam edecek ve sonrasında etkisini kaybedecek.

YURT GENELİ SICAKLIK SEVİYESİ
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, güney batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında. Hafta boyunca sıcaklık bu seviyelerde devam edecek. Önümüzdeki en az 3-4 gün boyunca da hava sıcaklığı bu şekilde olacak.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

ANKARA
Önümüzdeki 3 gün yağış yok, hava genellikle parçalı ancak zaman zaman bulutlanma artacak. Bu gece sıcaklık 0 derecelere kadar düşebilir. Gündüz ise 15 ile 18 derece olmasını bekleniyor.

İSTANBUL
İstanbul'da 3 gün boyunca yağış yok, hava genelde parçalı bulutlu. Gece sıcaklık seviyesi 9-10, gündüz ise 17 19 derece olması bekleniyor. Fakat İstanbul'da cuma günü sağanak yağış bekleniyor.

İZMİR
İzmir'de hava sıcaklıkları gündüz 24-25, gece ise 12-14 derece arasında. Havanın ise parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Karaman, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 İLE UYARI
Sarı kodla uyarılan 6 il şöyle: Amasya, Çorum Samsun, Çankırı, Kastomonu, Sinop



14 MAYIS SALI

15 MAYIS ÇARŞAMBA


16 MAYIS PERŞEMBE

17 MAYIS CUMA

18 MAYIS CUMARTESİ

BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR 7°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman hariç) bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 4°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu,yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde erel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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