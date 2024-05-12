MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Katar’da görüştü!

Hamas kanadı şartlarını ortaya koymuştu özellikle İsrail bu ateşkes konusuna pek yaklaşmıyor. İsrail, içeriden tepkiler olmasına rağmen buna yaklaşmıyor. Refah'a harekat başlattı. Her geçen dakika sivil kayıplar artıyor. Türkiye'nin yoğun girişimleri sayesinde daha önce ateşkes sağlanmıştı. Bu ateşkes noktasında Katar ve Mısır'ın da girişimleri vardı aslında. Şuan itibariyle ateşkes sağlanmış değil ancak görüşmeler ve girişimler devam ediyor. Önümüzdeki süreç neleri gösterecek daha yakından göreceğiz. Yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Haniye ile görüşmeleri olmuştu bu konular ele alınmıştı. DSÖ'nün açıklamalarına göre durum kötü bir hal almış ortada . Hastanelerin durumu ortada. Sivillerin oldukça sıkıntı içerisinde olduğunu biliyoruz. Henüz İsrail geri adım atmış değil. Bir ateşkese yaklaşmış değil. Sayın Kalın'ın yapmış olduğu ziyaret ışığında önümüzdeki dönemde yeni adımların atılması muhtemel. Tabi ki insani yardımlar devam ediyor ancak geçici çözümler. Birçok ülke yardım gönderiyor ancak artık kalıcı bir çözümün gerçekleşmesi ve iki devletli çözüm noktasında girişimleri olması için adımların atılması için çalışmalar sürüyor.