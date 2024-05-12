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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Katar'da görüştü!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Katar’da görüştü!

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede; müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi hususları ele alındı.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kalın-Haniye görüşmesine ilişkin detayları canlı yayında aktardı.

Hacıalioğlu'nun yaptığı açıklamadan derlenenler şu şekilde:

Yapılan görüşmeye ilişkin detay konusunda özellikle Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyet ifade edilmiş durumda. Müzakerelerdeki son durum ele alındı. Ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu,
hususları ele alındı.

Hamas kanadı şartlarını ortaya koymuştu özellikle İsrail bu ateşkes konusuna pek yaklaşmıyor. İsrail, içeriden tepkiler olmasına rağmen buna yaklaşmıyor. Refah'a harekat başlattı. Her geçen dakika sivil kayıplar artıyor. Türkiye'nin yoğun girişimleri sayesinde daha önce ateşkes sağlanmıştı. Bu ateşkes noktasında Katar ve Mısır'ın da girişimleri vardı aslında. Şuan itibariyle ateşkes sağlanmış değil ancak görüşmeler ve girişimler devam ediyor. Önümüzdeki süreç neleri gösterecek daha yakından göreceğiz. Yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Haniye ile görüşmeleri olmuştu bu konular ele alınmıştı. DSÖ'nün açıklamalarına göre durum kötü bir hal almış ortada . Hastanelerin durumu ortada. Sivillerin oldukça sıkıntı içerisinde olduğunu biliyoruz. Henüz İsrail geri adım atmış değil. Bir ateşkese yaklaşmış değil. Sayın Kalın'ın yapmış olduğu ziyaret ışığında önümüzdeki dönemde yeni adımların atılması muhtemel. Tabi ki insani yardımlar devam ediyor ancak geçici çözümler. Birçok ülke yardım gönderiyor ancak artık kalıcı bir çözümün gerçekleşmesi ve iki devletli çözüm noktasında girişimleri olması için adımların atılması için çalışmalar sürüyor.

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