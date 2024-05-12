Tüm gözler Erdoğan-Miçotakis zirvesinde! Yunan Başbakan Miçotakis’ten önemli mesajlar! Hangi konular ele alınacak?

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Miçotakis'in Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim teknoloji tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nın devam ettirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Türkiye ile Yunanistan'ın 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca, ekonomik anlamda her iki ülkeden önde gelen iş adamlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi hedefleniyor.

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE SÜRECİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ DE MASADA

Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart tarihinden itibaren uygulanan kolaylaştırılmış vize prosedürü (kapıda vize) sürecinin devam ettirilmesi hususu da ele alınacak. Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki Türkleri ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.