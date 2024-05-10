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Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlilk mesleği ile ilgili flaş açıklama

Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmenlilk mesleği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada öğretmenlik mesleği, okulda şiddetin önlenmesi ve caydırıcılığı konusunda atılaca yeni adımlar hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin "Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımıza tedbirlerimizi anlattığımız öğretmene yönelik şiddetin önlenmesine yönelik talepleri olmuştu. Biz de yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlayacağımızı içine de şiddetle mücadelenin ekleneceğini söylemiştik. Şu anda düzenleme çalışmaları devam ediyor." dedi.

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