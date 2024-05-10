MHRS’de yeni dönem! Yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı | Bakan Koca başkanlık yaptı

Bakan Koca, "Toplantıda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN