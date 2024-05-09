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TBMM Başkanı Kurtulmuş Küba Başbakanı Manuel Cruz ile bir araya geldi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Küba Başbakanı Manuel Cruz ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ile bir araya geldi.

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