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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'den Hatay açıklaması: 2017'de kentsel dönüşüm için yalvardık, protesto ettiler, bedeli ağır oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki’den Hatay açıklaması: 2017’de kentsel dönüşüm için yalvardık, protesto ettiler, bedeli ağır oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da depremde büyük yıkım yaşanan Emek Aksaray Mahallesi'nde 2017'de yapmak istedikleri kentsel dönüşüm çalışmalarının engellendiğini söyledi. Bakan Özhaseki, "Belli gruplar kentsel dönüşüme engel oldular, yaptırmadılar. Ama depremde mahalle tamamıyla yerle bir oldu. Şimdi burada 5 bin 600 konuta başladık. O dönemde başlatmış olsaydık, bunlar bitmişti depremde kimse ölmeyecekti. Şimdi binlerce insanın öldüğü yerde inşaatlar yapmaya devam ediyoruz. Ama bedeli ağır oldu bu işin" dedi.

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