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İçişleri Bakanlığından açıklama: Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırmalar yapıldı! "Soruşturmanın selameti açısından"

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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İçişleri Bakanlığından açıklama: Ankara Emniyeti’nde görevden uzaklaştırmalar yapıldı! Soruşturmanın selameti açısından

İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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