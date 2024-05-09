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Milli Savunma Bakanlığından PKK'ya çok ağır darbe! 1 haftada 108 terörist sarı torbada

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Milli Savunma Bakanlığından PKK’ya çok ağır darbe! 1 haftada 108 terörist sarı torbada

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Artık ‘sürekli operasyon’ devresindeyiz" açıklaması yaptı.

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