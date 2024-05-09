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Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Emine Erdoğan’dan İsrail’in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarıyla bir kez daha kahrolduklarını belirterek, sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşetin artık durması gerektiği çağrısında bulundu.

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