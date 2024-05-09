Bakan Bolat'tan İsrail'e ihracat iddialarına sert yanıt: Alınan kararın arkasındayız İsrail'in açıklamaları hayal ürünü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat yaptığını açıklamasına yönelik olarak "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaların çoğunu kaldırdığını iddia ederken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın yalan beyanlarına yönelik açıklamada bulundu.
"KESİNLİKLE HAYAL ÜRÜNÜ"
Bakan Bolat yaptığı açıklamada "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" dedi.
ŞARTLAR SAĞLANINCAYA KADAR TİCARET YOK
Bakan Bolat "İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir" açıklamasında bulundu.
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