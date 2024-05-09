Bakan Bolat’tan İsrail’e ihracat iddialarına sert yanıt: Alınan kararın arkasındayız İsrail’in açıklamaları hayal ürünü

"KESİNLİKLE HAYAL ÜRÜNÜ"

Bakan Bolat yaptığı açıklamada "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" dedi.