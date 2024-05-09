Çanakkale'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Çanakkale'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen S.Ö'nün adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken adreste yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.
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