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Brüksel'de "Dijital çağda AB-Türkiye işbirliği" konulu resepsiyon düzenlendi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Brüksel’de Dijital çağda AB-Türkiye işbirliği konulu resepsiyon düzenlendi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Gümrük Birliği nedeniyle diğer aday ülkelerden daha farklı konumda olduğunu söyledi.

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