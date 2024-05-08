Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Türkiye-Azerbaycan İş Forumu’nda konuştu: Tarımdan turizme, hizmetlere çok önemli roller...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen 15 milyar dolarlık ticaret hedefinin bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, "Az önce de söylendi, yolun yarısındayız. Yarısını aşmış durumdayız. Dolayısıyla önümüzde daha yapacak çok iş var. Bunu da kamu ve özel sektör işbirliğiyle başaracağız. İş dünyamızın Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaret, yatırım ve diğer ekonomik fırsatları değerlendirmesi ve potansiyelinden faydalanması büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, ikili ticaret kadar karşılıklı yatırımların artırılmasına da önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, bu kapsamda 34 milyar doları aşan bir hacim olduğunu bildirdi.

Yılmaz, Azerbaycan'da 4 binden fazla kayıtlı ve aktif Türk firması, Azerbaycan'dan Türkiye'ye yatırım yapan ise 3 bin firma bulunduğunu bildirerek, "İşgalden kurtarılan bölgeler başta olmak üzere bugüne kadar toplam 19,3 milyar dolar değerinde 526 projeyi müteahhitlik sektörümüz üstlenmiş durumda. Hangi ülkede olursa olsun üstlendikleri projeleri hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlayan müteahhitlerimizin ve yapı-inşaat malzemeleri sektörümüzün Azerbaycan ekonomisine bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

"AZERBAYCAN GELECEĞE HAZIRLANIYOR"

Yatırım ortamının daha da iyileşeceği, öngörülebilirliğin daha da arttırılacağı, yatırımcıların beklentilerini daha yüksekte karşılayacak bir ortamın tesisi için birlikte adımlar attıklarını dile getiren Yılmaz, iş insanlarına sağlanan avantajları, uluslararası taahhütlerle uyumlu bir şekilde, karşılıklı olarak geliştirme yönünde çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunda ve güçlenmesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin çok özel bir katkısı olduğuna işaret ederek, bu çerçevede oluşturulan Türk Yatırım Fonu'nun iş insanları için yeni ufuklar, fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

Bu fonda, ortak projelere ve ülkeler arasındaki yeni ticari projelere imkanlar oluşabileceğini anlatan Yılmaz, fonun girişimciliği teşvik etmeyi, KOBİ'leri desteklemeyi ve Türk devletlerinin şirketleri arasında ortak girişimleri teşvik etmeyi hedeflediğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, fonun büyük ölçekli projeleri finanse etmek için, uluslararası finans kuruluşlarıyla ortaklıkları güçlendirmeyi ve yabancı yatırımcıların çekilmesinde rol oynamayı planladığını belirterek, "Bu fonun Guvernörler Kurulu Kurucu Toplantısı yakın bir zamanda gerçekleşecek, yanlış hatırlamıyorsam 17 Mayıs'ta, ardından bu fon işler hale gelmiş olacak." diye konuştu.

"Tüm iş dünyamızı, Azerbaycan'da enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alandaki imkanları değerlendirerek yeni projelere imza atmaya davet ediyorum." diyen Yılmaz, Azerbaycan firmalarını da Türkiye'nin devamlı gelişmekte olan yatırım ortamını fırsata çevirmeye davet etti.