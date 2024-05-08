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CHP'li Akdoğan Gazi Meclis'te Müslümanları hedef aldı! AK Parti'den tepki: Bu siyonizm ağzıdır!

Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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CHP’li Akdoğan Gazi Meclis’te Müslümanları hedef aldı! AK Parti’den tepki: Bu siyonizm ağzıdır!

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Müslümanları hedef alan "1400 senedir yapıyorsunuz bunu" sözlerine AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan sert tepki geldi. Usta, "Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde CHP milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

CHP'Lİ AKDOĞAN MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI!

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Ey zalimler; ister kaymakam olun, ister vali, ister hakim olun, ister savcı, ister vekil olun, ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu, Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu, Hallacı Mansur'u asarken yaptınız bunu, Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ USTA'DAN SERT TEPKİ: MÜSLÜMANLARA İFTİRA VE HAKARET...

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Akdoğan'ın sözlerine tepki göstererek, "Sayın Vekil konuşmasında, '1400 yıldır yapıyorsunuz' derken neyi kastettiğini, ne demek istediğini açıklayacak. Bu itham ve iftiralarla artık, Müslümanlar üzerindeki bu yaftayı ve bu iftiraları bitirmek zorundalar. '1400 senedir' demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi bir iftira ve hakaret etmek demektir." dedi.

"VEKİL ÇIKIP ÖZÜR DİLEMELİ"

AK Partili Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"1400 seneyle neyi kastettiğini açıklaması için söz aldı; ancak neyi kastettiğini söylemeden geri döndü. 1400 seneden ne kastettiğini buradaki herkes çok iyi anlıyor. Bir özür borçlu, hem Meclis'teki herkesten, hem de bu Türk toplumundan. '1400 senedir zalime ve zulme devam ediyorsunuz' demek bütün Müslümanlara 'zalimsiniz' demektir. 1400 sene için, Müslümanlara yapılan bu hakaret için vekil çıkıp özür dilemeli. Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir Siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır"

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