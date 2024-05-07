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CHP'de istifa depremi! Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Yaşar ve yönetimi istifa etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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CHP’de istifa depremi! Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Yaşar ve yönetimi istifa etti

CHP'de toplu istifa şoku yaşanmaya devam ediyor. Son olarak CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, yaşadıkları haksızlıklar nedeniyle CHP İl Kadın Kolları Başkanlığından yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde de CHP Niğde Gençlik Kolları Başkanı Orpen Nergiz de haksızlığa uğradığını belirterek, görevden alındığını açıklamıştı.

CHP'de bir toplu istifa haberi daha geldi.

Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, yaşadıkları haksızlıklar nedeniyle CHP İl Kadın Kolları Başkanlığından yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.





"YAŞADIĞIM HAKSIZLIKLAR NEDENİYLE..."
Fatma Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Niğdeliler, kıymetli partililerim, sayın basın mensupları, yaşadığım haksızlıklar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Kadın Kolları Başkanlığından bugünden itibaren istifa etmiş bulunmaktayım. Benimle birlikte bu yolu yürüyen kadın kolları yönetiminde yer alan değerli arkadaşlarım da istifa etmiştir. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CHP NİĞDE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DA GÖREVDEN ALINMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde CHP Niğde Gençlik Kolları Başkanı Orpen Nergiz de haksızlığa uğradığını belirterek, görevden alındığını açıklamıştı.

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