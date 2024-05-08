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Diyarbakır'da 230 kilogram esrar ele geçirildi

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Diyarbakır’da 230 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 230 kilogram esrar ele geçirildi.

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