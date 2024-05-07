07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri YSK'nın yerel seçim kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

YSK'nın yerel seçim kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
ABONE OL
YSK’nın yerel seçim kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete’de

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart Yerel Seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları ile partilerin oy oranlarına yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA