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Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu 363 torbacı yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu 363 torbacı yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde düzenlenen Narkoçelik-15 Operasyonları'nda 363 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

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