Ses yalıtımlı odada çocuk istismarı dehşeti | Sapık sucu Metin Şenay hakim karşısında
Bağcılar’da 2019 ve 2023 yılları arasında yaşanan korkunç olayda su sattığı dükkanında ses yalıtımlı odada birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan su satıcısı Metin Şenay hakim karşısına çıktı. Hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen su satıcısı için gerçekleştirilen duruşma kapalı görülüyor.
Bağcılarda birden fazla çocuğa, su satılan dükkanındaki ses yalıtımlı odada istismarda bulunduğu tespit edilen Metin Şenay bugün hakim karşısına çıktı. Yargılaması başlayan sucu Metin Şenay hakkında 331 yıl 6 aya hapis hapis cezası isteniyor.
Korkunç olay geçtiğimiz yıl 24 Mayıs'ta Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde yaşandı. Sabah annesi tarafından okula bırakılan 11 yaşındaki M.Y., okul çıkışı eve geç kaldı ve ailesi kızlarını aramaya başladı. M.Y.'ye dair bir iz bulamayan aile durumu polise bildirdi. Bunun üzerine ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Yapılan çalışmaların ardından M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu tespit edildi. Polis, Şenay'ın ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Metin Şenay hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Metin Şenay'ın, 4 çocuğa karşı "cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
Bakırköy 24. Ağır Ceza mahkemesinde ilk duruşması görülmeye başlandı. Duruşmaya sanık Metin Şenay tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdur çocuklardan birinin ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı.
'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Duruşma öncesi adliye önünde Kadın ve Demokrasi Derneği basın açıklaması yaptı. Dernek adına açıklama yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, "Bugün 4 küçük çocuğun dünyasını karartan ve hepimizi derinden yaralayan bir suçlunun 'Bağcılar sapığı' olarak bilinen sanığın adalet önünde hesap vermesi talebiyle buradayız. Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi İstanbul Bağcılar'da okuldan çıkan 11 yaşındaki kız çocuğu mahallelerinde su bayisi işleten sanığın cinsel istismarına uğramış ailesinin başvurduğu güvenlik güçleri pedofil sapığı suçüstü yakalamıştı.
Sanığın tek kurbanının bu çocuk olmadığı, dükkanında süngerle ses yalıtımı sağladığı bir odada başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu ve sapık eylemlerini kayıt altına aldığı anlaşılmıştı. Sanığın çocuklara yaşattığı dehşet Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer almaktadır. Başsavcılık sanığın cebir, tehdit ve hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması suçlarından her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birazdan davanın ilk duruşması görülecek. Bizler KADEM hukuk kurulu olarak toplumun tüm fertlerinin vicdanını derinden yaralayan bu davayı takip edecek sanığın hak ettiği cezayı alması ve kamu vicdanının rahatlatılması için elimizden geleni yapacağız. Nihai amacımız ise kadın, çocuk demeden herkesin güven içinde yaşayacağı bir toplum inşa etmektir" dedi.
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