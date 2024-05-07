Ses yalıtımlı odada çocuk istismarı dehşeti | Sapık sucu Metin Şenay hakim karşısında

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu tespit edildi. Polis, Şenay'ın ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Metin Şenay hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Metin Şenay'ın, 4 çocuğa karşı "cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Bakırköy 24. Ağır Ceza mahkemesinde ilk duruşması görülmeye başlandı. Duruşmaya sanık Metin Şenay tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdur çocuklardan birinin ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Duruşma öncesi adliye önünde Kadın ve Demokrasi Derneği basın açıklaması yaptı. Dernek adına açıklama yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, "Bugün 4 küçük çocuğun dünyasını karartan ve hepimizi derinden yaralayan bir suçlunun 'Bağcılar sapığı' olarak bilinen sanığın adalet önünde hesap vermesi talebiyle buradayız. Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi İstanbul Bağcılar'da okuldan çıkan 11 yaşındaki kız çocuğu mahallelerinde su bayisi işleten sanığın cinsel istismarına uğramış ailesinin başvurduğu güvenlik güçleri pedofil sapığı suçüstü yakalamıştı.