KADEM'den Avukat Canan Sarı'yla ilgili çıkan haberlere yalanlama: İftira, gerçeklik payı yok
6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Canan Sarı ile ilgili bugün çıkan bir haberle ilgili dernekten açıklama geldi. KADEM'den yapılan açıklamada, haber "iftira" olarak nitelendirilirken, "Hiçbir gerçeklik payı yoktur." ifadeleri kullanıldı.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bugün bazı medya kuruluşlarında Avukat Canan Sarı ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu haberlerin yalan olduğu vurgulanırken, "hiçbir gerçeklik payı yoktur." ifadeleri kullanıldı.
İşte KADEM'den yapılan o açıklama
6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Avukat Canan Sarı, bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir İFTİRAYA maruz kalmıştır.
Yıllarca hukuk kurulumuzda gönüllü olarak görev alan, kadın ve çocukların mağdur olduğu davalarda ücret almadan hak savunuculuğu yapan, halen yine gönüllü olarak KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Avukat Canan Sarı'ya yönelik ithamların HİÇBİR GERÇEKLİK PAYI YOKTUR.
Av. Canan Sarı, KADEM'in "Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme" hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı vermektedir. Sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır.
Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor, tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: YER VE GÖK ADALETLE AYAKTA DURUR!
Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir.
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