KADEM’den Avukat Canan Sarı’yla ilgili çıkan haberlere yalanlama: İftira, gerçeklik payı yok

Av. Canan Sarı, KADEM'in "Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme" hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı vermektedir. Sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır.

Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor, tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: YER VE GÖK ADALETLE AYAKTA DURUR!

Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir.

KADEM'den yapılan açıklama