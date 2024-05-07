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İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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İstanbul’da yük gemisi karaya oturdu! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

Son dakika haberine göre İstanbul Haydarpaşa mendireği önlerinde makine arızası yaşayan Alexis isimli 229 boyundaki yük gemisi karaya oturdu.

İstanbul Boğazı'nda trafik, karaya oturan yük gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu bildirildi.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamların olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.

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