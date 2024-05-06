Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bir aşama daha tamam! Montajı bitti
Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projelerinden olan ve enerjide tam bağımsızlık yolunda kritik öneme sahip durumdaki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesinde buhar kızdırıcı-ayırıcıların montajı tamamlandı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci ünitesinin türbin dairesinde en modern teknolojiye sahip yatay buhar kızdırıcı-ayırıcıların montajı tamamlandı. Nükleer santraldeki buhar türbini tesisinin yardımcı sistemlerinin bir parçası olan ekipman, türbin rotor kanatlarını döndüren buharın sıcaklık ve nem parametrelerini ayarlamaya yarıyor.
Buhar kızdırıcı-ayırıcıların çalışma prensibi, buhar ve suyun ayrılmasını sağlayan santrifüj ivmesine dayanıyor. Buhar-su karışımı ayırıcıdan geçerken daire şeklinde hareket ediyor. Büyük su partikülleri, ayırıcının duvarlarına ve bölmelere yerleşiyor ve tahliye bağlantısı yoluyla uzaklaştırılıyor. Nemli buharla temas eden iç parçalar, aşınma ve paslanmayı ortadan kaldıran ferritik paslanmaz çelikten üretiliyor. Ağırlığı 317 ton olan buhar kızdırıcı-ayırıcının uzunluğu 22 metreyi, çapı ise 4,5 metreyi buluyor.
Buhar kızdırıcı-ayırıcılar Rusya'da bugüne kadar hep dikey olarak imal edilirken, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bu yatay buhar kızdırıcı-ayırıcıları Akkuyu NGS için özel olarak üretti. Buhar kızdırıcı-ayırıcıların optimize edilmiş modifikasyonu, geleneksel olarak tasarlanmış iki tesisin tek bir gövdede birleştirilmesini mümkün kılarak 4 yerine 2 ekipmanın kullanılmasını sağlıyor. Rus makine mühendisleri ayrıca bu modifikasyonla kızdırıcı üretimindeki metal yoğunluğunu yarıya indirerek verimlilik, güvenilirlik ve maliyet etkinliğini de artırdı.
Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Buhar kızdırıcı-ayırıcıların yenilikçi yatay düzeni, montaj sürelerini önemli ölçüde azaltmamıza olanak sağladı. Cihazların kurulumu, türbin ünitesi bileşenlerinin montajında önemli bir aşamayı teşkil ediyor. Bu aşamayı kontrol ve ölçüm cihazları ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra buhar ve boru hatlarının montajı ve ardından türbin ünitesinin test için hazırlanması takip ediyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika
- İstanbul'da göz gözü görmeyecek! 23 ilçede mum ve gaz lambalarını hazırlayın: Saatler sürecek
- EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...
- Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi ve sığır kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş hisseleri...
- 46 48 50 52 yaşa emeklilik tam isabet vurdu! 1996 1999 2005 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
- Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...
- Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Türkçe, Matematik, Sınıf...
- Türkiye'nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama
- Uyku pozisyonunuz gizli sırlarınızı ele veriyor! Kişilik testi ile kendinizi keşfedin!
- Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti
- Terlik tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Evde sürekli terlik giymek bu hastalıklara yol açabiliyor!
- Ehliyet müjdesi! A-B-C-D-E sınıf sürücüler için artık daha basit