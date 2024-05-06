Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde bir aşama daha tamam! Montajı bitti

Buhar kızdırıcı-ayırıcılar Rusya'da bugüne kadar hep dikey olarak imal edilirken, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bu yatay buhar kızdırıcı-ayırıcıları Akkuyu NGS için özel olarak üretti. Buhar kızdırıcı-ayırıcıların optimize edilmiş modifikasyonu, geleneksel olarak tasarlanmış iki tesisin tek bir gövdede birleştirilmesini mümkün kılarak 4 yerine 2 ekipmanın kullanılmasını sağlıyor. Rus makine mühendisleri ayrıca bu modifikasyonla kızdırıcı üretimindeki metal yoğunluğunu yarıya indirerek verimlilik, güvenilirlik ve maliyet etkinliğini de artırdı.