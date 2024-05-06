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İYİ Parti'de Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu'ya yeni görev

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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İYİ Parti’de Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu’ya yeni görev

Meral Akşener'in görevi bırakması sonrası yapılan seçimde Müsavat Dervişoğlu'nun Genel Başkan seçildiği İYİ Parti'de, TBMM Grup Başkanvekilliklerine Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu getirildi.

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