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Sakarya'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Sakarya’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyer ve aydınlatma direğine çarpan motosiklet, yaklaşık 200 metre sürüklendi. 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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