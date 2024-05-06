Bayrampaşa’da sokak ortasında infaz! Önce eski ortağını sonra kendini...
Kan donduran olay Bayrampaşa’da yaşandı. İddiaya göre Hüseyin Çizmeci, tartıştığı eski ortağı Gülay Akça'ya çalıştığı iş yerinde 4 el ateş etti. Polisleri gören Çizmeci, silahıyla kendisini de yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan Çizmeci ve Akça'yı ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. İşte tüyler ürperten detaylar...
Tüyler ürperten olay, saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak üzerinde bulunan çorbacıda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gülay Akça, Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.
Akça, Bayrampaşa'da bulunan başka bir çorbacıda çalışmaya başladı. Bugün akşam saatlerinde, Hüseyin Çizmeci, Gülay Akça'nın çalıştığı dükkâna gelerek tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça'ya 4 el ateş etti.
Olay sırasında polis ekiplerinin geldiği gören Hüseyin Akça, silahıyla kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı
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