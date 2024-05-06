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İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Gemi trafiği yeniden başladı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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İstanbul Boğazı’nda hareketli anlar! Gemi trafiği yeniden başladı

Trabzon'dan Bandırma'ya giden 'Brabus' isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi İstanbul Boğazı girişinde arıza yaptı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yaklaşık bir saat çift yönlü olarak askıya alındı. Dümeni arıza yapan gemi ise Büyükdere Demirleme Sahası'na çekilerek demirletildi.

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