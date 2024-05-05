Türkiye'nin hamlesi İsrail'i gafil avladı! İsrail basınından itiraf gibi analiz | Hangi sektörler etkilenecek?
Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. Türkiye'nin aldığı kararın yankıları İsrail'de devam ederken, İsrail basınından itiraf gibi bir analiz geldi. Calcalist, Tel Aviv yönetiminin böyle bir adım beklemediğini ve kararın 'tamamen sürpriz' olduğunu yazdı. 'Türk boykotu tüketicileri birkaç gün içinde etkileyecek' diyen İsrailli gazete en çok etkilenecek sektörleri de açıkladı.
Türkiye, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak binlerce sivili katleden İsrail ile tüm ticareti durdurdu. Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi.
İsrail'in, Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde, bugüne kadar 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivilin hayatını kaybettiği, yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşın yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını kullandığı belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'nin ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koştuğu, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırdığı, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinlilerin yanında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye, bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır."
İSRAİL BASININDAN ÇARPICI ANALİZ
İsrail basınından Türkiye'nin ticareti durdurmasıyla ilgili çarpıcı bir analiz geldi. Böyle bir adım beklemediğini ve kararın 'tamamen sürpriz' olduğunu yazan Calcalist, 'Türk boykotu tüketicileri birkaç gün içinde etkileyecek' ifadelerini kullanırken, en çok etkilenecek sektörleri de açıkladı.
Habere göre, alternatif ithalat kaynakları bulmak zaman ve anlaşmalar gerektiriyor ve bunlar imzalansa bile mal fiyatlarının Türkiye'deki mal tedarikçilerinin talep ettiğinden çok daha yüksek olması muhtemel.
Haberde Tel Aviv yönetiminin bu karar ile adeta gafil avlandığı belirtildi. İsrailli gazete yöneticilerin Ankara'dan böyle bir hamle beklemediğini ve Türkiye'nin İsrail'le ticari bağlarını kesme kararının "tamamen sürpriz" olduğunu belirtti.
Calcalist, inşaat sektörünün ve Türkiye'den İsrail'e bir dizi popüler otomobil ihraç eden otomotiv sektörünün boykottan özellikle etkilendiğinin altını çizdi.
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