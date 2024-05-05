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2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 16 kişi yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 16 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen Kalkan-21 operasyonları kapsamında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

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