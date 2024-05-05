05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama geldi!

İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama geldi!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
ABONE OL
İçişleri Bakanlığından Ankara’daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama geldi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 ay içinde 15’i uluslararası, 40’ı ulusal, 78’i bölgesel, 336’sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA