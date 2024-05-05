İİT Genel Sekreteri’nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçi Paçacı'nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz."



MEHMET PAÇACI KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1982 yılında bitirdikten sonra 1983 yılında aynı fakültenin Tefsir-Hadis Bölümü'nde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi olarak akademik çalışmalarına başladı. 1985 yılında Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi, Arap Dili Enstitüsü'nde bulundu. 1987-1988 yıllarında İngiliz Kültür Heyeti (The British Council) araştırma bursuyla İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde araştırmalarda bulundu. 1989 yılında "Kur'an'da ve Kitab-ı Mukaddes'te Ahiret İnancı" adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 1993-1995 öğretim yılları arasında Malezya (Kuala Lumpur) Uluslararası İslam Üniversitesi'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu. 1994 yılında doçent oldu. 1998 yılında Vatikan'da Pontificia Universitas Gregoriana ve Pontificio Istittuto Di Studi Arabe E D'Islamistica (PISAI)'da ve 2000 yılında Almanya Bamberg Üniversitesi'nde konferanslar verdi. 2001 yılında profesör oldu. 2002 yılında Fulbright bursu ile Amerika Boston College'da çalışmalar yaptı. 2003 yılında DAAD bursu ile Almanya Bamberg Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. 2008-2011 tarihleri arasında T.C. Washington DC Büyükel-çiliği'nde Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri olarak görev yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sempozyumlara katıldı; bildiriler verdi. Yine yurt içinde ve yurt dışında çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı.