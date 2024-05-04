04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika | İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
ABONE OL
Son dakika | İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Boğazı gemi trafiği 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak Bauısc Yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA