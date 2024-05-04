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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Göçmen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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