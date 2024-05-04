Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen son yolculuğuna uğurlandı
Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan şehidin annesi Nermin Göçmen, oğlunun tabutuna sarıldı, fotoğrafını öptü. Şehit Göçmen'in, 8 Mayıs'ta 26'ncı yaş gününü kutlayacağı, babasının ise bir ay önce vefat ettiği öğrenildi.
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Göçmen'in cenazesi, askeri bando eşliğinde top arabasıyla taşındı.
Şehit Astsubay Göçmen'in cenazesi, Cebeci Şehitliğinde toprağa verildi.
Namazı Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehidin ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.
Şehidin annesi Nermin Göçmen, oğlunun tabutuna sarıldı, fotoğrafını öptü. Şehit Göçmen'in, 8 Mayıs'ta 26'ncı yaş gününü kutlayacağı, babasının ise bir ay önce vefat ettiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...
- 3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajları 2024 | En anlamlı, kısa, uzun, resimli Türkçülük Günü kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, WhatsApp...
- 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...
- 2024 KPSS Lisans başvurusu başladı | KPSS Lisans başvurusu ücreti ne kadar, kaç TL? osym.gov.tr başvuru ekranı
- Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi
- Dördüncü veri açıklandı, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL
- Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama 2024 | İş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu
- Nisan ayı enflasyon oranları 2024 | TÜİK (TEFE, TÜFE, ÜFE) enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
- Mevlana'nın gizli şerbeti ortaya çıktı! Enerji depolarınız dolacak
- Bembeyaz tuvaletler için çamaşır suyuna veda! Tek seferde çözüm!
- Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...