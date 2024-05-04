Bakan Özhaseki Malatya'da depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti! "Allah razı olsun! Canla başla çalışıyorsunuz"

Aile ile çay içip sohbet eden Özhaseki, "Size Cumhurbaşkanı'mızın selamını getirdim. Eviniz çok güzel olmuş. Güle güle ağız tadıyla oturun." ifadelerini kullandı.

"ALLAH SİZDEN VE CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN! CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR"

Anne Fatma Sema Özgür, yeni evlerini çok beğendiklerini belirterek Özhaseki'ye, "Allah sizden ve Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Sayenizde çok iyiyiz. Canla başla çalışıyorlar. İşleriniz rast gelsin." diyerek teşekkür etti.