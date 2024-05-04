Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Bozay'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi hazırlık toplantıları için Gambiya'da Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Essa Darboe ve Banjul Belediye Başkanı Rohey Malekh Lowe ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan'ın katılacağı 15. İslam Zirvesi hazırlık toplantıları için Gambiya'da bulunan Bakan Yardımcımız Mehmet Kemal Bozay, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Essa Darboe ve Banjul Belediye Başkanı Rohey Malekh Lowe ile görüşmüş, iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek projeleri ele almıştır."