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Türkiye ile Somali arasındaki adalet anlaşması onayladı: Hüküm giymiş suçlu ve sanıklar iade edilecek

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Türkiye ile Somali arasındaki adalet anlaşması onayladı: Hüküm giymiş suçlu ve sanıklar iade edilecek

Somali kabinesinin, Türkiye ile "hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesini" kapsayan adalet anlaşmasını onayladığı bildirildi.

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