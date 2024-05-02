Bakan Bolat "karar verdik" diyerek duyurdu! AB ile "Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu" toplantısı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı'nın ardından AB Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştüklerini belirterek, "Görüşmemizde, AB ile Türkiye arasında bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının yapılmasına karar verdik." ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen, OECD Bakanlar Toplantısı'ndaki son görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.
OECD toplantıları çerçevesinde, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ken Saito ile görüştüklerini bildiren Bolat, "Bu önemli görüşmede, 100. yılını kutladığımız Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerini, ikili yatırımları ve ticareti artırmak suretiyle çok daha yukarıya çıkarmak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Japon mevkidaşımla, ticaretin dengeli bir şekilde artırılması ve çeşitlendirilmesi, böylece ticaret hacmimizin her iki ülke için de sürdürülebilir kılınması konusunda beraber çalışmayı kararlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.
OECD Bakanlar Toplantısı kapsamında AB Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Valdis Dombrovskis ile ikili bir görüşme yapma fırsatı bulduk.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 2, 2024
Görüşmemizde, AB ile Türkiye arasında Bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının yapılmasına karar verdik.… pic.twitter.com/CKGxaUhVmY
Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı kapsamında, AB Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile de bir araya geldiklerine değinerek, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, AB ile Türkiye arasında bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının yapılmasına karar verdik. Görüşmemizde, en büyük ticaret ortağımız AB ile ticaretimizin zeminini oluşturan Gümrük Birliği mekanizmasının güncellenmesine yönelik çalışmalarımızı, AB nin yeşil ve dijital dönüşüme ilişkin projelerinde ülkemizle eşgüdüm olanaklarını, ticaretimizi daha da geliştirecek yol haritasını detaylı şekilde ele aldık. AB ile 2023'ün ikinci yarısında ekonomik ve ticari bağlarımızı canlandırmaya yönelik başlattığımız dinamik diyaloğu ilerleterek ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
OECD Bakanlar Toplantısı kapsamındaki temaslarını tamamlayan Bolat, bu akşam yurda dönüyor.
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