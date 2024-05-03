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Fransa Ulusal Meclisi kararının kınamasına dair karar Resmi Gazete'de: Sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle yüzleşemeyenler...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Fransa Ulusal Meclisi kararının kınamasına dair karar Resmi Gazete’de: Sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle yüzleşemeyenler...

TBMM Genel Kurulu'nda, Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına yönelik tezkere kabul edilerek karar kınandı. Kararda, "Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddiaların bir karşılığı yoktur. Tarihin siyasi saiklerle tahrif edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz." denildi.

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