Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Harita Genel Müdürlüğünün 129’uncu Kuruluş Yıl Dönümünde konuştu
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Harita Genel Müdürlüğünün 129’uncu Kuruluş Yıl Dönümü ve Haritacılar Günü dolayısıyla Harita Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile gittiği Harita Genel Müdürlüğünde törenle karşılandı. Bakan Yaşar Güler, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Harita Genel Müdürlüğü personelinin Haritacılar Günü’nü de kutlayarak konuşma yaptı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Harita Genel Müdürlüğünün 129'uncu Kuruluş Yıl Dönümü ve Haritacılar Günü dolayısıyla Harita Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile gittiği Harita Genel Müdürlüğünde törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Güler'in Harita Genel Müdürlüğündeki kutlama yaptığı konuşmayı sosyal medya üzerinden yayınladı.
Bakan Yaşar Güler, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
HARİTACILIK TÜRK TARİHİNDE DE MÜSTESNA BİR YERE SAHİP
"Harita Genel Müdürlüğümüzün 129'uncu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen bu anlamlı tören vesilesiyle, sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Geçmişte birlikte çalıştığım arkadaşlarım ile siz değerli mesai arkadaşlarımı ve de kıymetli büyüklerimi bir arada görmek, benim için çok anlamlı ve çok değerli. Bu vesileyle sözlerimin başında, kahraman ordumuz başta olmak üzere ülkemizin coğrafi alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik son derece kıymetli görevler icra eden haritacılarımızın bu özel gününü, en içten dileklerimle kutluyorum. Harita, beşeriyetin inkişafında ve medeniyet hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Haritacılık mesleği de tarih boyunca insanlığın keşif ve bilgi edinme sürecinde kilit bir rol oynamıştır. Türk tarihinde de haritacılık, köklü ve müstesna bir yere sahip bilim alanları arasında yer almıştır. Nitekim tarih boyunca pek çok güçlü devlet kuran ve geniş coğrafyalarda hâkimiyet tesis eden atalarımız;
- Haritaları hem yönetimlerinin stratejik bir aracı olarak kullanmış
- Hem de askerî harekâtın planlama ve icra safhalarında haritalardan etkin bir şekilde yararlanmışlardır. Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan haritacılık geleneğimizin modern anlamda bir teşkilata kavuşması da kahraman ordumuzun öncülüğünde olmuştur.
TSK'NIN HER SEVİYEDEKİ HARİTA İHTİYACINI KARŞILADI
1895'te Harita Komisyonu olarak kurulan ordumuzun harita teşkilatı, o günden bugüne kadar birçok önemli vazife üstlenmiş; kritik görevler icra ederek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her seviyedeki harita ihtiyacını karşılamıştır. 2009-2010 yılları arasında Komutanlığını yapmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğum Harita Genel Komutanlığımız, bugün de Harita Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine büyük bir başarıyla devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü coğrafi bilgi desteğini doğru ve hızlı şekilde karşılayan harita teşkilatımız, aynı zamanda ülkemizin pek çok kuruluşuna da bu alanda katkılar sağladığını memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu çok yönlü faaliyetler, Harita Genel Müdürlüğümüzün ne kadar ehemmiyetli bir görev üstlendiğini de en açık şekilde ortaya koyuyor.
HARİTA TEŞKİLATIMIZ GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Kendi alanında ülkemizdeki en yetkin kuruluş olan bu güzide teşkilatın birbirinden değerli siz mensupları da bu tarihî mirasa önemli katkılarda bulundunuz ve bulunmaya devam ediyorsunuz. Hem önceki dönem arkadaşlarımızın hem sizlerin emekleri ve gayretleri sayesinde Harita Teşkilatımız sadece bir başarılı bir idari yapı değil; aynı zamanda bir aile ve bir sosyal topluluk hâline gelmiştir.
Böylesine samimi bir ortamın tesis edilmesinde, en başta geçmişte birlikte çalıştığımız değerli komutanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.
KAHRAMAN ORDUMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR
Harita Teşkilatımız bugün de burada çalışan siz değerli arkadaşlarımın çabalarıyla kendini sürekli geliştirmekte, geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Esasında, içinde bulunduğumuz hassas güvenlik ortamı, her alanda olduğu gibi haritacılık alanında da çok güçlü olmamızı, coğrafi bilgi sistemlerini en etkin şekilde kullanmamızı gerekli kılmaktadır. Bu anlayışla sizlerin, bundan sonra da yapacağınız çalışmalarla kahraman ordumuzun gücüne güç katacağınıza, ülkemizin teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyorum.
Bu vesileyle, 129 yıllık şanlı bir geçmişe sahip Harita Genel Müdürlüğümüzün siz kıymetli personelini, ordumuzun ve ülkemizin harita ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı takdir ediyor; her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken;
-Harita teşkilatımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün komutanlarımızı, asker-sivil tüm personelimizi bir kez daha saygı ve şükranla yâd ediyor,
- Bu özel günde, bir araya gelmemize vesile olan başta Harita Genel Müdürümüz Osman Paşam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor,
- Her birinize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla."
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