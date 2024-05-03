Başkan Erdoğan fitili yaktı ülkeler harekete geçti! İşgalci İsrail’e bir diplomasi tokadı da Kolombiya’dan

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'E KAPI KAPANDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail ile ticaretin tamamen kesildiğini bu ifadelerle açıklamıştı.

"İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail, şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez.

İsrail, bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netenyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netenyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık."