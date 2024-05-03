Başkan Erdoğan fitili yaktı ülkeler harekete geçti! İşgalci İsrail'e bir diplomasi tokadı da Kolombiya'dan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir duruş sergiledi ve 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok sayarak Gazze'de acımasızca katliamlarını sürdüren İsrail ile ticareti sona erdirdiklerini ifade etti. Başkan Erdoğan'ın fitili yakmasının ardından dünyanın farklı coğrafyalarından birçok devlet harekete geçmeye başladı. Terör devleti İsrail'in insanlık dışı katliamlarına tepki olarak Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini resmen duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirmişti.
TÜRKİYE MAZLUMLARIN YANINDA!
Açıklamada, Türkiye'nin ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koştuğu, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırdığı, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinlilerin yanında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
KATİLLER İLE TİCARET TAMAMEN DURDU!
"İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye, bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL'E KAPI KAPANDI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail ile ticaretin tamamen kesildiğini bu ifadelerle açıklamıştı.
"İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail, şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez.
İsrail, bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netenyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netenyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık."
SİYONİST BAKAN HAZIMSIZLIĞI SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI
Karar sonrası terör devletinin Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.
Katz, "Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in ithalat ve ihracatına yönelik limanları bloke ederek anlaşmaları ihlal ediyor." demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN FİTİLİ YAKTI ÜLKELER HAREKETE GEÇTİ
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurdu.
KOLOMBİYA İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ RESMEN KESTİĞİNİ DUYURDU
Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi." ifadesine yer verildi.
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