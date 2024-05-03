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Kenya'daki sellerde ölü sayısı 188'e yükseldi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Kenya’daki sellerde ölü sayısı 188’e yükseldi

Son dakika haberine göre Kenya'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e çıktığı bildirildi.

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