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BM Genel Sekreteri Guterres 'dehşet' diyerek açıkladı! Katil İsrail ordusundan Gazze'de gazeteci kıyımı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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BM Genel Sekreteri Guterres ’dehşet’ diyerek açıkladı! Katil İsrail ordusundan Gazze’de gazeteci kıyımı

BM Genel Sekreteri Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken hayatlarını riske attığını, İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü gazeteci sayısını dehşetle karşıladığını belirtti.

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